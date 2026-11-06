HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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06.11.2026 12:38:48
HelloFresh Underweight
HelloFresh
2.98 CHF -3.94%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 3,10 auf 2,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftstrends blieben mau für den Anbieter von Kochboxen und Fertigmenüs, schrieb Andrew Ross am Donnerstag./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Underweight
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2.80 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
3.17 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.62%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
3.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.41%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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