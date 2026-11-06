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HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

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06.11.2026 11:25:12

HelloFresh Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 3,60 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die zentrale Frage, wann es zu einer Umsatzstabilisierung komme, sei weiterhin nicht beantwortet worden, kritisierte Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend nach der Telefonkonferenz des Kochboxenkonzerns zu den Zahlen für das dritte Quartal./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
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11:25 HelloFresh Neutral UBS AG
05.11.26 HelloFresh Neutral UBS AG
05.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
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