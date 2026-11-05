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HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

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05.11.2026 09:49:40

HelloFresh Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Vieles von dem, was der Kochboxenversender nun veröffentlicht habe, sei bereits im September signalisiert worden, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HelloFresh Buy
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HelloFresh 		Analyst:
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09:49 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
09:25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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