HelloFresh 3.11 CHF 14.28% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Vieles von dem, was der Kochboxenversender nun veröffentlicht habe, sei bereits im September signalisiert worden, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.