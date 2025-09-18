Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'135 0.7%  SPI 16'846 0.6%  Dow 46'226 0.2%  DAX 23'670 0.0%  Euro 0.9346 0.1%  EStoxx50 5'472 0.3%  Gold 3'663 0.5%  Bitcoin 92'530 -0.3%  Dollar 0.7945 0.3%  Öl 67.1 -0.7% 
Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’323.00
CHF
3.00
CHF
0.09 %
16:12:30
SWX
19.09.2025 14:02:43

Givaudan Overweight

Givaudan
3307.79 CHF -0.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz in London hätten sich die Unternehmensführungen europäischer Kosmetik- und Parfümhersteller ungeachtet der Marktnormalisierung insgesamt vorsichtig optimistisch zum Wachstum geäußert, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nachdem die Branchentitel zuletzt unter Druck gestanden hätten, warteten die Anleger auf Hinweise für eine Trendwende in der Wachstumsdynamik./gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

