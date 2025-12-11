Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
Givaudan Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3900 Franken belassen. Analyst Alex Sloane reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geringfügig seine Schätzung für das Wachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal. Er verwies dabei auf schwächere Annahmen für den Bereich der Lebensmittel-Geschmacksstoffe (T&W), während sich das Geschäft im Bereich der Schönheitsprodukte (F&B) robust entwickeln sollte./rob/tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 12:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3’900.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’045.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
28.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3’066.50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.18%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag im Sinkflug (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: SPI mittags leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Givaudan Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Givaudan (finanzen.ch)
|
10.12.25
|SLI-Handel aktuell: SLI fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI verliert (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|14:28
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3’048.00
|-7.75%
