SMI 12'908 -0.1%  SPI 17'734 -0.2%  Dow 48'255 0.4%  DAX 24'250 0.5%  Euro 0.9329 -0.3%  EStoxx50 5'757 0.9%  Gold 4'236 0.2%  Bitcoin 71'684 -2.5%  Dollar 0.7944 -0.7%  Öl 61.0 -2.4% 
Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’063.00
CHF
-241.00
CHF
-7.29 %
15:22:19
SWX
11.12.2025 14:28:26

Givaudan Overweight

Givaudan
3066.50 CHF -7.19%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3900 Franken belassen. Analyst Alex Sloane reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geringfügig seine Schätzung für das Wachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal. Er verwies dabei auf schwächere Annahmen für den Bereich der Lebensmittel-Geschmacksstoffe (T&W), während sich das Geschäft im Bereich der Schönheitsprodukte (F&B) robust entwickeln sollte./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 12:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 12:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
3’900.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3’045.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
28.08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3’066.50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
27.18%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:28 Givaudan Overweight Barclays Capital
04.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
