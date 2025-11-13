Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’450.00
CHF
4.00
CHF
0.12 %
12:52:21
SWX
13.11.2025 11:13:51

Givaudan Overweight

Givaudan
3485.79 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien von Givaudan bei unverändertem Kursziel von 3900 Franken von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das Risiko bröckelnder Alleinstellungsmerkmale von Europas Zutatenherstellern sei bei zunehmender China-Konkurrenz und härterem Preisdruck zuletzt immer mehr gestiegen, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Die Schweizer Givaudan und die dänische Novonesis hält er aber für vergleichsweise gut abgeschirmt. Bei Givaudan hätten sich die langfristigen, strukturellen Wachstumsaussichten verbessert./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
3’900.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3’466.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
12.52%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
3’485.79 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
11.88%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

