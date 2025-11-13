Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Givaudan Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien von Givaudan bei unverändertem Kursziel von 3900 Franken von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das Risiko bröckelnder Alleinstellungsmerkmale von Europas Zutatenherstellern sei bei zunehmender China-Konkurrenz und härterem Preisdruck zuletzt immer mehr gestiegen, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Die Schweizer Givaudan und die dänische Novonesis hält er aber für vergleichsweise gut abgeschirmt. Bei Givaudan hätten sich die langfristigen, strukturellen Wachstumsaussichten verbessert./ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3’900.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’466.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12.52%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
3’485.79 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.88%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan verteuert sich am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)