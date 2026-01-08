Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Regulatorische Kritik: BaFin moniert Mängel bei Clearstream - Deutsche Börse-Aktie im Minus
FintechWerx-Aktie: Starke Volatilität - Verluste und Vision im Fokus
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Marktbericht 08.01.2026 12:26:17

SIX-Handel SMI verbucht am Mittag Abschläge

Am vierten Tag der Woche legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.09 Prozent leichter bei 13’312.05 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.539 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.056 Prozent stärker bei 13’331.55 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13’324.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’301.97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’362.57 Zählern.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0.895 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, den Wert von 12’981.42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’648.11 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 11’876.21 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1.22 Prozent auf 170.05 CHF), UBS (+ 1.12 Prozent auf 37.78 CHF), Roche (+ 0.33 Prozent auf 339.30 CHF), Givaudan (+ 0.26 Prozent auf 3’128.00 CHF) und Swiss Life (+ 0.20 Prozent auf 903.00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-5.90 Prozent auf 75.64 CHF), Partners Group (-3.00 Prozent auf 1’002.00 CHF), Kühne + Nagel International (-1.74 Prozent auf 174.65 CHF), Sika (-1.50 Prozent auf 160.90 CHF) und Alcon (-1.49 Prozent auf 63.68 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 915’864 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 282.084 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.06 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
