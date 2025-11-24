Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

Givaudan Buy

Givaudan
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3400 auf 3900 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Bewertung des Aromen- und Duftstoffhersteller liege inzwischen klar unter ihrem historischen Schnitt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Auch die Prämie zum MSCI Europe liege auf Zehnjahrestief. Die Expertin hält dies für nicht gerechtfertigt angesichts deutlich höherer Barmittelzuflüsse und Wertsteigerungsoptionen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

