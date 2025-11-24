Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
Givaudan Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3400 auf 3900 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Bewertung des Aromen- und Duftstoffhersteller liege inzwischen klar unter ihrem historischen Schnitt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Auch die Prämie zum MSCI Europe liege auf Zehnjahrestief. Die Expertin hält dies für nicht gerechtfertigt angesichts deutlich höherer Barmittelzuflüsse und Wertsteigerungsoptionen./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3’900.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3’340.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
16.77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3’347.53 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.50%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
