Givaudan Buy

Givaudan
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3.900 Franken auf "Buy" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhändler habe in seiner Pre-Close-Veranstaltung im Vorfeld der Quartalsbilanz mit Signalen für eine Schwäche im Bereich Taste & Wellbeing überrascht, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Grund sei ein Lagerabbau bei den Kunden, hohe Vergleichszahlen im Vorjahr und regionale Schwächen. Die Duftstoffe entwickelten sich zwar weiter robust, doch in Summe rechne der Konzern nun für 2025 mit weniger organischem Wachstum als bisher./tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

