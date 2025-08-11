NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" belassen. Im Verlauf des Jahres seien die Ergebnisausblicke europäischer Chemieproduzenten im Schnitt ein gutes Stück gesunken, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die Konsensprognosen für 2025 habe das die Risiken minimiert. Im zweiten Halbjahr richte sich der Blick nun aber bereits auf das kommende Jahr, und hier gebe es erneut das Risiko rückläufiger Annahmen für den Sektor. Bei Givaudan sei dieses Risiko wiederum vergleichsweise gering./bek/mis;