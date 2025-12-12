Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.12.2025 09:39:11

Givaudan Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3670 auf 3310 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen schwächerer Trends in der Sparte Taste & Wellbeing kürzte Charles Eden am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen seine Erwartungen an das organische Wachtum des Aromen- und Duftstoffherstellers im letzten Jahresviertel. Die Endmärkte seien in dem Bereich schwieriger geworden, vor allem in Asien und in Lateinamerika./rob/tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 19:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3’310.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3’062.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
8.10%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3’067.92 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7.89%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

