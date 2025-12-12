Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3670 auf 3310 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen schwächerer Trends in der Sparte Taste & Wellbeing kürzte Charles Eden am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen seine Erwartungen an das organische Wachtum des Aromen- und Duftstoffherstellers im letzten Jahresviertel. Die Endmärkte seien in dem Bereich schwieriger geworden, vor allem in Asien und in Lateinamerika./rob/tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
3’310.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
3’062.00 CHF
Abst. Kursziel*:
8.10%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
3’067.92 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
7.89%
Analyst Name::
Charles Eden
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt (finanzen.ch)
11.12.25
|Givaudan-Aktie rutscht ab: Analystenveranstaltung sorgt für spürbare Verunsicherung (AWP)
11.12.25
|Aktien Schweiz behauptet - Givaudan knicken ein - Franken zieht an (Dow Jones)
11.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
11.12.25
|Schwacher Handel: SLI gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
11.12.25
|Verluste in Zürich: SPI schliesst im Minus (finanzen.ch)
11.12.25
|Givaudan Aktie News: Anleger setzen Givaudan am Donnerstagnachmittag unter Druck (finanzen.ch)
11.12.25
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|09:39
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
