Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’049.00
CHF
-255.00
CHF
-7.72 %
11.12.2025
SWX
12.12.2025 07:26:05

Givaudan Neutral

Givaudan
3049.10 CHF -7.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Im Vorfeld der Zahlen zum vierten Quartal habe sie ihre Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers reduziert, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Ausblick. Bei der Ebitda-Marge rechnet sie unverändert mit 24,5 Prozent./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4’000.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3’049.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
31.19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3’049.10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
31.19%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

Analysen zu Givaudan AG

11.12.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
04.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
