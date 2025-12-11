Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’049.00CHF
-255.00CHF
-7.72 %
11.12.2025
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.12.2025 07:26:05
Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Im Vorfeld der Zahlen zum vierten Quartal habe sie ihre Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers reduziert, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Ausblick. Bei der Ebitda-Marge rechnet sie unverändert mit 24,5 Prozent./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4’000.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3’049.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
31.19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3’049.10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.19%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
11.12.25
|Aktien Schweiz behauptet - Givaudan knicken ein - Franken zieht an (Dow Jones)
|
11.12.25
|Verluste in Zürich: SPI schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: SLI gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Givaudan Aktie News: Anleger setzen Givaudan am Donnerstagnachmittag unter Druck (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: SMI liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3’049.00
|-7.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AXA Buy
|07:38
|
Jefferies & Company Inc.
Linde Buy
|07:32
|
RBC Capital Markets
Schneider Electric Outperform
|07:31
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Covestro Hold
|07:28
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Bayer Hold
|07:26
|
JP Morgan Chase & Co.
National Grid Overweight
|07:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Givaudan Neutral