Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’333.00
CHF
-9.00
CHF
-0.27 %
25.11.2025
SWX
Givaudan Neutral

Givaudan
3311.87 CHF -0.97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti drückte den Aktien des Schweizer Aromenherstellers am Dienstagabend im Rahmen ihres Jahresausblicks für die europäische Konsumgüterbranche allerdings den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf und signalisiert damit zunächst Kursskepsis. Sie ist zwar grundsätzlich optimistisch für die Zutatenhersteller, sie dürften allerdings einen schwachen Jahresstart erwischen. Der für Givaudan wichtige Nahrungsmittelsektor dürfte unter Volumenschwäche und Preisdeflation leiden./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4’000.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3’333.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
20.01%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3’311.87 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
20.78%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

06:33 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
11.11.25 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
