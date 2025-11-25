Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti drückte den Aktien des Schweizer Aromenherstellers am Dienstagabend im Rahmen ihres Jahresausblicks für die europäische Konsumgüterbranche allerdings den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf und signalisiert damit zunächst Kursskepsis. Sie ist zwar grundsätzlich optimistisch für die Zutatenhersteller, sie dürften allerdings einen schwachen Jahresstart erwischen. Der für Givaudan wichtige Nahrungsmittelsektor dürfte unter Volumenschwäche und Preisdeflation leiden./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4’000.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3’333.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
20.01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3’311.87 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.78%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Analysen zu Givaudan AG
