Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

Givaudan Neutral

Givaudan
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Investorenveranstaltungen in Paris mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Die Signale zum Duftstoffbereich für Parfum blieben optimistisch, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Im Prestige-Teil des Konzerns gewinne man weiter namhafte Kunden. Im Aromenbereich lägen die Vergleichshürden im vierten Quartal hoch./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

