Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’347.00CHF
39.00CHF
1.18 %
15:00:30
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.12.2025 13:26:33
Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Investorenveranstaltungen in Paris mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Die Signale zum Duftstoffbereich für Parfum blieben optimistisch, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Im Prestige-Teil des Konzerns gewinne man weiter namhafte Kunden. Im Aromenbereich lägen die Vergleichshürden im vierten Quartal hoch./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4’000.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3’339.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
19.80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3’379.46 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.36%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Zürich: SMI zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: SLI steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
03.12.25
|SMI-Handel aktuell: SMI-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)