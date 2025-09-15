Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum dürfte sich auch angesichts anspruchsvoller Vergleichsdaten aus dem Vorjahr weiter normalisiert haben, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers. Mit der unterdurchschnittlichen Entwicklung seit Jahresbeginn werde die Aktie nur noch mit einem geringen Sektoraufschlag gehandelt./rob/gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4’200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’381.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
24.22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3’404.61 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.36%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan büsst am Montagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
15.09.25