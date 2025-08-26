|Kurse + Charts + Realtime
27.08.2025 08:06:17
Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti sieht am Mittwoch kaum Kursimpulse für die Papiere des Aromenherstellers durch die Veröffentlichung der Ziele bis 2030 und der Nachfolgelösung für den Konzernchef./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4’200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’405.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
23.35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3’420.59 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.79%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
06:45
|Givaudan peilt in neuer Strategieperiode schnelleres Wachstum an (AWP)
|
06:36
|Givaudan-CEO Gilles Andrier tritt ab - nach 20 Jahren an der Spitze (AWP)
|
26.08.25