27.08.2025 08:06:17

Givaudan Overweight

Givaudan
3420.59 CHF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti sieht am Mittwoch kaum Kursimpulse für die Papiere des Aromenherstellers durch die Veröffentlichung der Ziele bis 2030 und der Nachfolgelösung für den Konzernchef./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4’200.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3’405.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
23.35%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3’420.59 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
22.79%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse