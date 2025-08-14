Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’999 0.2%  SPI 16’705 0.2%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’308 0.5%  Euro 0.9415 -0.1%  EStoxx50 5’407 0.4%  Gold 3’355 0.0%  Bitcoin 97’367 -2.0%  Dollar 0.8056 0.0%  Öl 65.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Cisco-Aktie schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert
D-Wave Quantum-Aktie tiefer: Erstes Qubits-Event in Japan angekündigt
Deutsche Bank AG beurteilt RWE-Aktie mit Buy
Bilfinger-Aktie fester: Umsatz und Ergebnis legen zu
Suche...
Plus500 Depot

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’343.00
CHF
8.00
CHF
0.24 %
13:14:47
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2025 12:08:34

Givaudan Neutral

Givaudan
3347.33 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor einer alljährlichen Analystenveranstaltung von 3900 auf 3650 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte Strategieziele bis 2030 in der bisherigen Größenordnung präsentieren, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Von Investoren werde zudem ein mögliches Update zur Suche nach einem Nachfolger auf dem Posten des Unternehmenschefs erwartet. Das niedrigere Kursziel begründete der Experte mit einer branchenbedingten Neubewertung./rob/la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3’650.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3’340.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
9.28%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3’347.33 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9.04%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten