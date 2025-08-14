|Kurse + Charts + Realtime
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor einer alljährlichen Analystenveranstaltung von 3900 auf 3650 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte Strategieziele bis 2030 in der bisherigen Größenordnung präsentieren, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Von Investoren werde zudem ein mögliches Update zur Suche nach einem Nachfolger auf dem Posten des Unternehmenschefs erwartet. Das niedrigere Kursziel begründete der Experte mit einer branchenbedingten Neubewertung./rob/la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3’650.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3’340.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3’347.33 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.04%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
