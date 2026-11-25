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Brüssel/London (awp) - Die drei weltgrössten Riechstoffhersteller müssen wegen Kartellverstössen hohe Bussen bezahlen. Die EU-Kommission verhängte gegen Givaudan, Firmenich und International Flavors & Fragrances (IFF) Strafen von insgesamt 472 Millionen Euro. Hinzu kommen rund 85 Millionen Pfund der britischen Wettbewerbsbehörde CMA. Bei Givaudan müssen zwei Manager gehen.

Die Unternehmen, deren Riechstoffe in Waschmitteln, Shampoos, Reinigungsprodukten und Parfüms stecken, hatten vertrauliche Informationen ausgetauscht und ihr Vorgehen gegenüber dem Konsumgüterkonzern Unilever abgestimmt. Laut der EU-Kommission dauerten die Verstösse von März 2019 bis zu den unangekündigten Durchsuchungen im März 2023. Givaudan und IFF tauschten darüber hinaus Informationen über ihr übriges Riechstoffgeschäft aus.

Alle drei Unternehmen räumten Verstösse ein und schlossen Vergleiche mit den Behörden. Für ihre Kooperation und die Einigungen wurden die Bussen reduziert. Auf Givaudan entfallen 252 Millionen Euro sowie 40 Millionen Pfund. Firmenich, seit 2023 Teil von DSM-Firmenich, muss 138 Millionen Euro und 21 Millionen Pfund bezahlen. Bei IFF sind es 82 Millionen Euro und 25 Millionen Pfund.

Givaudan wechselt Riechstoffchef aus

Givaudan beziffert die Vergleichszahlungen und Rückstellungen auf insgesamt rund 375 Millionen Franken. Davon entfallen 278 Millionen auf die Einigungen mit den europäischen und britischen Behörden und 47 Millionen auf einen US-Zivilvergleich. Weitere 50 Millionen werden für mögliche Verpflichtungen aus laufenden Verfahren zurückgestellt.

Die Summe sei "signifikant, aber tragbar", sagte Konzernchef Christian Stammkoetter an einer Telefonkonferenz für Investoren. Die Zahlungen belasteten den freien Cashflow und erhöhten den Verschuldungsgrad vorübergehend. Die Dividendenpolitik und die 2030-Ziele blieben jedoch unverändert.

Gleichzeitig zieht das Unternehmen personelle Konsequenzen: So geben Riechstoffchef Maurizio Volpi und eine weitere Führungskraft ihre Funktionen zum Jahresende ab. Die Spartenleitung übernimmt am 1. Januar 2027 Felix Mayr-Harting.

DSM-Firmenich erwartet Belastung von 300 Millionen Euro

DSM-Firmenich rechnet derweil im Zusammenhang mit den Verfahren mit einer finanziellen Belastung von insgesamt rund 300 Millionen Euro. Ein wesentlicher Teil werde 2026 erfolgswirksam verbucht und beim bereinigten Gewinn ausgeklammert.

Nach Darstellung des Konzerns beschränkten sich die Verstösse von Firmenich auf den Informationsaustausch zu einem Kunden im Geschäft mit Riechstoffen für Konsumgüter. Eine Vereinbarung zur Preisfestsetzung sei damit nicht verbunden gewesen. Die Vorgänge ereigneten sich vor der Fusion mit DSM im Mai 2023.

Weitere Verfahren offen

Während die Untersuchungen in der EU und Grossbritannien abgeschlossen sind, laufen in anderen Ländern weitere Verfahren. Der Givaudan-CEO nannte unter anderem die Schweiz, Mexiko, Brasilien und Indien. Allerdings dürfte mit den vereinbarten Vergleichen jedoch der grösste Teil der finanziellen Verpflichtungen abgedeckt sein.

Keine weiteren Belastungen drohen aus den USA: So hat das Justizministerium seine Untersuchungen gegen beide Konzerne bereits eingestellt, ohne Feststellung eines Fehlverhaltens.

an/mk