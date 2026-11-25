|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Givaudan gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 4'077,00 CHF abwärts.
Die Givaudan-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4'077,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'730 Punkten steht. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 4'033,00 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 4'110,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'933 Givaudan-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 4'148,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,74 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit Abgaben von 37,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,29 CHF je Givaudan-Aktie.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 27.01.2027 gerechnet. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 120,07 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
Givaudan-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Underperform
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Givaudan-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
25.11.26
|Millionenbussen für Parfümkartell - Givaudan zieht Konsequenzen (AWP)
|
25.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
25.11.26
|EU und UK verhängen Kartellbussen gegen Givaudan und Firmenich (AWP)
|
25.11.26
|Duftstoffhersteller DSM, IFF und Givaudan wegen Kartellbildung bestraft (Dow Jones)
|
25.11.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
25.11.26
|EU und UK verhängen Kartellbussen gegen Givaudan und Firmenich (AWP)
|
25.11.26
|Givaudan-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Givaudan am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.