Die Givaudan-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4'077,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'730 Punkten steht. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 4'033,00 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 4'110,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'933 Givaudan-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 4'148,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,74 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit Abgaben von 37,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,29 CHF je Givaudan-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 27.01.2027 gerechnet. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 120,07 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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