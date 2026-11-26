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26.11.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Givaudan gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 4'062,00 CHF zu.
Das Papier von Givaudan legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 4'062,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'807 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Givaudan-Aktie bis auf 4'072,00 CHF. Bei 3'999,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'163 Givaudan-Aktien.
Am 25.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4'148,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,12 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,29 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 120,07 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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