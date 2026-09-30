NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Verpackungsspezialisten sei zwar im Vergleich zum Vorjahr abgesackt, liege aber klar über dem des ersten Quartals, betonte James Vane-Tempest am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Zudem gehe Gerresheimer weiterhin von einem besseren zweiten Halbjahr aus. Im Fokus bleibe indes die Bilanz - die Nettoverschuldung sei gestiegen und die Liquidität zurückgegangen./rob/gl/ag;