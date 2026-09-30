Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Gerresheimer-Aktie
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Gerresheimer-Aktie in den Fokus genommen.
Gerresheimer Experten haben ihre Einschätzung der Gerresheimer-Aktie veröffentlicht.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Gerresheimer mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 25,60 EUR für die Gerresheimer-Aktie, was einem Abschlag von 3,34 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 28,94 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|26,80 EUR
|-7,39
|30.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|09.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24,00 EUR
|-17,07
|03.09.2026
|Deutsche Bank AG
|26,00 EUR
|-10,16
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|28.04.26
|Gerresheimer Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|30.09.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
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Im Fokus stehen:
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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