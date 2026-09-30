September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer Experten haben ihre Einschätzung der Gerresheimer-Aktie veröffentlicht.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Gerresheimer mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 25,60 EUR für die Gerresheimer-Aktie, was einem Abschlag von 3,34 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 28,94 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 26,80 EUR -7,39 30.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 09.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 24,00 EUR -17,07 03.09.2026 Deutsche Bank AG 26,00 EUR -10,16 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch