GEA Aktie 360133 / DE0006602006
57.95CHF
-1.51CHF
-2.54 %
30.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.10.2025 20:51:26
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die von dem Maschinenbauer bekannt gegebenen Änderungen in der Organisationsstruktur machten Sinn, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings werfe der unerwartete Abgang des Finanzchefs und des für die operative Führung verantwortlichen Managers Fragen bezüglich der Margenziele für 2030 auf./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 13:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 13:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
63.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.04%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
62.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.63%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse