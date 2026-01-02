Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

8.30
CHF
0.03
CHF
0.36 %
14:47:45
SWX
09.01.2026 13:40:15

Lufthansa Equal Weight

Lufthansa
8.32 CHF -1.69%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Der Fokus bei der Fluggesellschaft liege auf den mittelfristigen Rentabilitätszielen, gestützt von der Flottenerneuerung, Umstrukturierungsmaßnahmen im Hauptstreckennetz und dem starken Frachtgeschäft, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während Tarifverhandlungen, regulatorische Änderungen und Wetterstörungen die kurzfristige Lage erschwerten, bleibe das Management zuversichtlich hinsichtlich der Ergebnisentwicklung und der Stabilität des Free Cashflow./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 10:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 10:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Equal Weight
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
7.70 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
8.96 € 		Abst. Kursziel*:
-14.10%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
8.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.27%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AG

13:40 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
