Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Lufthansa Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Der Fokus bei der Fluggesellschaft liege auf den mittelfristigen Rentabilitätszielen, gestützt von der Flottenerneuerung, Umstrukturierungsmaßnahmen im Hauptstreckennetz und dem starken Frachtgeschäft, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während Tarifverhandlungen, regulatorische Änderungen und Wetterstörungen die kurzfristige Lage erschwerten, bleibe das Management zuversichtlich hinsichtlich der Ergebnisentwicklung und der Stabilität des Free Cashflow./rob/edh/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7.70 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
8.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.10%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
8.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.27%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
08.01.26
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.01.26
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
07.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Lufthansa-Aktie im Fokus: Neue Order-ID soll Flugbuchungen vereinfachen (Dow Jones)
Analysen zu Lufthansa AG
|13:40
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:40
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8.28
|0.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:14
|
Jefferies & Company Inc.
AB InBev Buy
|14:08
|
JP Morgan Chase & Co.
Saint-Gobain Overweight
|14:07
|
JP Morgan Chase & Co.
L'Oréal Neutral
|14:06
|
JP Morgan Chase & Co.
AB InBev Overweight
|13:40
|
Barclays Capital
Lufthansa Equal Weight
|13:29
|
Barclays Capital
TUI Overweight
|13:29
|
Barclays Capital
TeamViewer Overweight