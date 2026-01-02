TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
5.70CHF
0.36CHF
6.78 %
12:55:14
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.01.2026 13:29:39
TeamViewer Overweight
TeamViewer
5.70 CHF 6.78%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Umsatz des Software-Unternehmens im vierten Quartal sei etwas hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Alice Jennings in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Overweight
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
6.20 €
|
Abst. Kursziel*:
37.10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.78%
|
Analyst Name::
Alice Jennings
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TeamViewer
|
12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:42