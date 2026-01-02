Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026 13:29:39

TeamViewer Overweight

TeamViewer
5.70 CHF 6.78%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Umsatz des Software-Unternehmens im vierten Quartal sei etwas hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Alice Jennings in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Overweight
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
8.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
6.20 € 		Abst. Kursziel*:
37.10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6.13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.78%
Analyst Name::
Alice Jennings 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse