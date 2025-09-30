GEA Aktie 360133 / DE0006602006
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 55 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
62.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.99%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
61.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.59%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
