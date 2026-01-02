AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
51.77CHF
-0.79CHF
-1.51 %
09:00:18
BRXC
09.01.2026 13:28:49
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 68 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonzerns dürften aufgrund der schwachen Entwicklung in den Regionen Nordamerika und EMEA auch im vierten Quartal enttäuschend ausfallen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2026 sei jedoch eine Rückkehr zum Volumenwachstum zu erwarten./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.44 €
|
Abst. Kursziel*:
25.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.66%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse