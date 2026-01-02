Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026 13:28:49

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
51.77 CHF -1.51%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 68 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonzerns dürften aufgrund der schwachen Entwicklung in den Regionen Nordamerika und EMEA auch im vierten Quartal enttäuschend ausfallen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2026 sei jedoch eine Rückkehr zum Volumenwachstum zu erwarten./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

