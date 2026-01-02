AB InBev 51.77 CHF -1.51% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 68 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonzerns dürften aufgrund der schwachen Entwicklung in den Regionen Nordamerika und EMEA auch im vierten Quartal enttäuschend ausfallen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2026 sei jedoch eine Rückkehr zum Volumenwachstum zu erwarten./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



