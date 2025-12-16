Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Anlagenbauers sind einer der Top-Favoriten des Analysten Sven Weier für 2026. Auftrags- und Umsatzdynamik legten zu, aber der Markt scheine das Gegenteil einzupreisen, schrieb er am Montagabend. Der Ausblick des Managements für 2026 gehöre zu den optimistischsten außerhalb der Bereiche KI und Rüstung - und sei gut erreichbar./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

