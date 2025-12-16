GEA 52.76 CHF 0.73% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Anlagenbauers sind einer der Top-Favoriten des Analysten Sven Weier für 2026. Auftrags- und Umsatzdynamik legten zu, aber der Markt scheine das Gegenteil einzupreisen, schrieb er am Montagabend. Der Ausblick des Managements für 2026 gehöre zu den optimistischsten außerhalb der Bereiche KI und Rüstung - und sei gut erreichbar./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



