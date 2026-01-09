Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’478 0.5%  Bitcoin 72’793 0.0%  Dollar 0.7988 0.0%  Öl 62.7 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Logitech2575132Holcim1221405Sandoz124359842Novartis1200526
Top News
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen
Hebel-ETFs: Ihr Schlüssel zu höheren Renditen
Tesla-Aktie im Fokus: Bill Ackman bringt SpaceX-Börsengang per SPARC ins Spiel
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Suche...
eToro entdecken
KI-Blase? 09.01.2026 03:50:16

Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen

Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen

Zunehmend befürchten Marktbeobachter, dass sich am Aktienmarkt eine KI-Blase bildet. Nun hat auch Jim Chanos diesbezüglich vor einem enormen Risiko gewarnt.

• Leerverkäufer Jim Chanos warnt vor KI-Blase
• Kritik an unrealistischen Abschreibungsplänen
• Oracle besonders gefährdet

Seit dem Launch des Chatbots ChatGPT im November 2022 herrscht ein regelrechter KI-Hype. Viele Unternehmen wollen bei solchen Anwendungen mithalten, das steigert den Bedarf an spezialisierter Technik in Rechenzentren. Hiervon kann insbesondere NVIDIA stark profitieren, denn die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten NVIDIA-Technologien bewähren sich auch für KI-Anwendungen. Dank seines technologischen Vorsprungs konnte sich der US-Konzern zum Marktführer aufschwingen und beherrscht inzwischen etwa 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Hochleistungsprozessoren.

Doch inzwischen mehren sich die Sorgen, dass sich hier eine riesige KI-Blase bildet. Wie "Benzinga" berichtet, hat sich nun auch der legendäre Leerverkäufer Jim Chanos in die Reihe der Mahner eingereiht.

Bilanzierungsfehler bei NVIDIA-Chips

In einem kürzlich geführten Podcast-Interview, das bei YouTube zu sehen ist, warnte Chanos vor einem "massiven finanziellen Risiko", das durch eine fehlerhafte Bilanzierung seitens der Betreiber von Rechenzentren entstünde. Dabei geht es ihm im Kern um die Lebensdauer der eingesetzten GPUs, die von den Hyperscalern und Neoclouds in der Regel über sechs Jahre abgeschrieben würden.

Chanos vertritt jedoch die Ansicht, dass das hohe Innovationstempo von NVIDIA die Hardware viel schneller veralten lässt und verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Mietpreise für NVIDIAs "Hopper"-Chips allein innerhalb eines Jahres um etwa 28 Prozent gesunken sind, weil neuere Modelle auf den Markt kommen. Wenn die wirtschaftliche Nutzungsdauer eines Chips also eher drei oder vier anstatt sechs Jahre beträgt, müssten die Unternehmen ihre jährlichen Abschreibungen deutlich erhöhen, was letztlich die Gewinne drücken würde, argumentierte der Experte.

Oracle besonders gefährdet

Besonders gross sei die Gefahr bei Oracle, weil der Rechenzentren-Betreiber im Gegensatz zu anderen Tech-Riesen wie Microsoft oder Meta derzeit nicht die Kapitalkosten für seine massiven KI-Investitionen verdiene. Deshalb hält Chanos die Strategie des Konzerns für eine "Wette", die wenig Raum für Fehler lässt. Denn falls "die Monetarisierung von KI auf 2030 oder wann auch immer verschoben wird, dann wird Oracle fundamentale finanzielle Probleme bekommen", warnte Chanos.

Schlimmer als Dotcom-Blase

Der Investor hält den aktuellen Zyklus sogar für noch riskanter als die Dotcom-Blase 1999. Denn während es damals profitable Grosskonzerne waren, die in Telekommunikationsausrüstung investierten, seien es heute insbesondere unprofitable Startups, welche die Nachfrage nach Computern ankurbeln. Sollte die Risikokapitalfinanzierung versiegen oder die Marktstimmung umschlagen, dann könnten die Aufträge von Unternehmen wie dem Neocloud-Anbieter CoreWeave schnell wegbrechen und sie mit riesigen Schulden und einer veralteten Hardware zurücklassen, warnt Chanos.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Siemens-Aktie zieht an: Partnerschaft mit NVIDIA wird vertieft
NVIDIA-Aktie im Blick: Wird das Langfristpotenzial von Analysten unterschätzt?
NVIDIA-Aktie als Massstab: Mizuho sieht Parallelen bei Quantencomputing-Werten

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
08.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Global Quantum Leaders Index – Startschuss für einen Megatrend/Eli Lilly / Novo Nordisk – Preiskampf und Patentsieg
08.01.26 Marktüberblick: Siemens-Aktie gesucht
08.01.26 Vontobel’s Schweizer Aktienfavoriten («Top Picks») für das Jahr 2026
08.01.26 SMI kann Gewinne nicht halten
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’880.66 19.31 SYNBEU
Short 14’156.14 13.74 S0WBHU
Short 14’700.21 8.77 SGXB8U
SMI-Kurs: 13’350.82 08.01.2026 17:31:01
Long 12’759.24 19.31 SFDBEU
Long 12’480.32 13.74 SXEBEU
Long 11’955.58 8.94 SZDBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Goldpreis: Bergab vor Datenflut vom US-Arbeitsmarkt
DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
Shell rechnet mit Produktionsanstieg, Downstream belastet Gewinn - Aktie in Rot
Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag im Plus
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit Kursplus
Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
01:00 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Datenanalyse offenbart wachsende Kluft: ...
23:24 Trump zu Abrüstungsvertrag: 'Wenn er ausläuft, läuft er aus'
23:05 'FT': US-Pharmakonzern Merck vor Milliardenkauf von Revolution Medicines
22:52 US-Autoriese General Motors schreibt Milliarden auf Elektroautos und China ab
22:25 Funk von kritischer Infrastruktur in Deutschland leicht abhörbar
22:21 Vance über getötete Frau: 'Opfer linker Ideologie'
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: 'Old Economy' hilft Dow voran
22:15 Aktien New York Schluss: 'Old Economy' hilft Dow voran
21:49 ROUNDUP: Rohstoffriesen Glencore und Rio Tinto sprechen wieder über Fusion
21:45 ROUNDUP: Iran-Proteste spitzen sich zu - Internet-Blackout