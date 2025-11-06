GEA Aktie 360133 / DE0006602006
56.11CHF
0.21CHF
0.37 %
17:29:59
BRXC
07.11.2025 18:24:16
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 55,00 auf 55,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Akash Gupta passte am Freitag sein Bewertungsmodell an die Quartalszahlen des Anlagenbauers an. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025/26 vor Umstrukturierungen leicht./rob/ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
60.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.11%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
60.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.19%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
