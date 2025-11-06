Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GEA Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 55,00 auf 55,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Akash Gupta passte am Freitag sein Bewertungsmodell an die Quartalszahlen des Anlagenbauers an. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025/26 vor Umstrukturierungen leicht./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Underweight
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.50 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
60.40 € 		Abst. Kursziel*:
-8.11%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
60.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.19%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

