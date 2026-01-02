Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
13.91CHF
0.21CHF
1.54 %
14:45:00
BRXC
09.01.2026 13:28:00
Rolls-Royce Buy
Rolls-Royce
13.91 CHF 1.54%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1350 auf 1625 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller profitiere vom Wachstum der Absatzmärkte, Marktanteilsgewinnen und einer anhaltend starken Preisgestaltung, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
16.25 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.82 £
|
Abst. Kursziel*:
26.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12.85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.45%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
