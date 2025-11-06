GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GEA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe trotz einer Wendung im Produktmix mehr oder weniger die Erwartungen erfüllt, schrieb Rizk Maidi am Donnerstag. Er resümierte ein gutes Quartal mit Auftragseingängen, die bei dem Anlagenbauer den Schätzungen entsprochen hätten. Beim Umsatz habe Gea den Konsens zwar knapp verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege aber zwei Prozent darüber./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Buy
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61.15 €
|
Abst. Kursziel*:
6.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.73%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
07:48
|Gea verdient operativ mehr als erwartet (AWP)
|
05.11.25
|Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur GEA-Aktie (finanzen.net)
|
31.10.25
|XETRA-Handel So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
31.10.25
|XETRA-Handel Das macht der DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
30.10.25