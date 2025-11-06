Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GEA Aktie 360133 / DE0006602006

56.52
CHF
0.20
CHF
0.35 %
11:12:36
BRXC
GEA Buy

GEA
56.52 CHF 0.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe trotz einer Wendung im Produktmix mehr oder weniger die Erwartungen erfüllt, schrieb Rizk Maidi am Donnerstag. Er resümierte ein gutes Quartal mit Auftragseingängen, die bei dem Anlagenbauer den Schätzungen entsprochen hätten. Beim Umsatz habe Gea den Konsens zwar knapp verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege aber zwei Prozent darüber./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Buy
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61.15 € 		Abst. Kursziel*:
6.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
60.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.73%
Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

