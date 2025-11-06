GEA Aktie 360133 / DE0006602006
56.64CHF
0.32CHF
0.56 %
12:45:01
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.11.2025 11:33:11
GEA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe auf den ersten Blick erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Sven Weier am Donnerstag. Die Entwicklung unter dieser Oberfläche sei allerdings besser als gedacht./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Buy
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60.45 €
|
Abst. Kursziel*:
20.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.07%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GEA
|
11:58
|GEA-Aktie dennoch auf Verkaufszetteln: GEA wird profitabler und bekräftigt Ausblick (Dow Jones)
|
11:49
|GEA-Analyse: GEA-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Underweight bewertet (finanzen.ch)
|
11:27
|Gea verdient operativ mehr als erwartet - Aktie ohne Schwung (AWP)
|
07:48
|Gea verdient operativ mehr als erwartet (AWP)
|
05.11.25
|Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25