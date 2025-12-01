GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GEA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 66 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Equal Weight
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
56.85 €
|
Abst. Kursziel*:
17.85%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
57.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.24%
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
30.11.25
|Analysten sehen für GEA-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
24.11.25
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.11.25