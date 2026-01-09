MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
09.01.2026 14:19:44
Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Die detaillierte Analyse des MTU Aero Engines-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Ian Douglas-Pennant durchgeführt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen von 390 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Anleger überschätzten das Tempo, mit dem sich die Rentabilität des Triebwerkbauers normalisieren werde, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge die Chance auf steigende Konsensschätzungen.
Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:02 Uhr um 2.2 Prozent auf 382.50 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 4.58 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 43’990 MTU Aero Engines-Aktien. Die Kennzahlen für Q4 2025 werden von Experten am 25.02.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
