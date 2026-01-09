Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen von 390 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Anleger überschätzten das Tempo, mit dem sich die Rentabilität des Triebwerkbauers normalisieren werde, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge die Chance auf steigende Konsensschätzungen.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:02 Uhr um 2.2 Prozent auf 382.50 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 4.58 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 43’990 MTU Aero Engines-Aktien. Die Kennzahlen für Q4 2025 werden von Experten am 25.02.2026 erwartet.

