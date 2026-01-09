Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’398 0.4%  SPI 18’451 0.2%  Dow 49’307 0.1%  DAX 25’251 0.5%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5’971 1.1%  Gold 4’489 0.3%  Bitcoin 72’389 -0.4%  Dollar 0.7998 0.1%  Öl 62.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Top News
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schauen auf Bayer-Klage und Entwicklung von Krebsmedikamenten
DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Rheinmetall-Aktie höher: Bundeswehr erhält Puma-Simulatoren - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick
Airbus SE-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet
Suche...
eToro entdecken

MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktuelle Analyse im Blick 09.01.2026 14:19:44

Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die detaillierte Analyse des MTU Aero Engines-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Ian Douglas-Pennant durchgeführt.

MTU Aero Engines
357.29 CHF -1.79%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen von 390 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Anleger überschätzten das Tempo, mit dem sich die Rentabilität des Triebwerkbauers normalisieren werde, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge die Chance auf steigende Konsensschätzungen.

Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:02 Uhr um 2.2 Prozent auf 382.50 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 4.58 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 43’990 MTU Aero Engines-Aktien. Die Kennzahlen für Q4 2025 werden von Experten am 25.02.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie

Bildquelle: istock/kryczka,MTU Aero Engines