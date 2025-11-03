Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GEA Aktie 360133 / DE0006602006

56.11
CHF
0.21
CHF
0.37 %
17:29:59
BRXC
07.11.2025 15:31:44

GEA Halten

GEA
56.11 CHF 0.37%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea auf "Halten" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen.
Thorsten Reigber attestiere dem Anlagenbauer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal mit einem guten Auftragseingang. Er erwartet aber keine größeren Veränderungen bei den Konsensschätzungen. 2026 zeichne sich zwar eine deutliche Beschleunigung ab, doch die Aktie habe bereits viel
Positives im Kurs eingepreist. Bei einem ähnlichen Profitabilitätsniveau liege die Bewertung über jener vergleichbarer Unternehmen./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Halten
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
60.25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
60.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

