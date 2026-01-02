EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
258.46CHF
5.41CHF
2.14 %
15:04:19
BRXC
09.01.2026 13:28:25
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
258.46 CHF 2.14%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 352 auf 347 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der über den Erwartungen liegende Absatz bei smarten Brillen deute auf eine stärkere Margenverwässerung hin, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das für 2026 erwartete Nachlassen dieses Effekts sollte jedoch die operative Dynamik stützen./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EssilorLuxottica
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
347.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
276.60 €
Abst. Kursziel*:
25.45%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
278.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
24.78%
Analyst Name::
Robert Krankowski
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
