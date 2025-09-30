GEA Aktie 360133 / DE0006602006
57.95CHF
-1.51CHF
-2.54 %
30.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.10.2025 15:50:16
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea vor den am 6. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dies schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei der jüngsten Veranstaltung des Maschinenbauers vor den Zahlen habe es nur wenig zusätzliche Neuigkeiten gegeben. Am wichtigsten seien die Aussagen zu den Großaufträgen im abgelaufenen Quartal gewesen./rob/ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Underweight
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
63.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.04%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
63.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.11%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GEA
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Schwacher Handel: DAX schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Schwacher Handel: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: So schätzen Experten die GEA-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
Analysen zu GEA
|15:50
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|02.09.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|15:50
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|02.09.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|15:50
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|02.09.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|57.95
|-2.54%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:26
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|16:23
|
DZ BANK
Klöckner Kaufen
|16:08
|
Jefferies & Company Inc.
Ahold Delhaize Buy
|15:50
|
JP Morgan Chase & Co.
GEA Underweight
|15:47
|
Jefferies & Company Inc.
Stellantis Buy
|15:36
|
Morgan Stanley
UBS Underweight
|15:35
|
Morgan Stanley
Deutsche Bank Overweight