FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Anhaltende, negative Währungseffekte hätten den Umsatz des Anlagenbauers weiter gebremst, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge stützten aber das zukünftige Umsatzwachstum./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Hold
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
59.60 € 		Abst. Kursziel*:
-6.04%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
59.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.35%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:36 GEA Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 GEA Buy UBS AG
06.11.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
