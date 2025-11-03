GEA Aktie 360133 / DE0006602006
07.11.2025 11:36:12
GEA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Anhaltende, negative Währungseffekte hätten den Umsatz des Anlagenbauers weiter gebremst, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge stützten aber das zukünftige Umsatzwachstum./tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu GEA
|11:36
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|GEA Buy
|UBS AG
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
