Airbus SE-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe kaum Risiken für die Markterwartungen 2025, allerdings leichte Risiken beim Ausblick auf 2026, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kennziffern des Flugzeugbauers für das vierte Quartal sollten weitgehend den Konsensschätzungen entsprechen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Airbus SE-Aktie musste um 14:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.0 Prozent auf 213.10 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 12.62 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 166’309 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.