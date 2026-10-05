Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX

Am Montag schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0.06 Prozent) bei 25’245.90 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.094 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.080 Prozent fester bei 25’251.39 Punkten in den Handel, nach 25’231.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’143.26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’324.70 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der DAX mit 26’046.40 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 25’779.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der DAX mit 24’378.80 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.88 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2.43 Prozent auf 980.20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.77 Prozent auf 40.25 EUR), GEA (+ 1.58 Prozent auf 67.50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.57 Prozent auf 68.54 EUR) und Continental (+ 1.32 Prozent auf 69.00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-2.18 Prozent auf 43.96 EUR), Heidelberg Materials (-1.82 Prozent auf 145.70 EUR), Infineon (-1.81 Prozent auf 63.47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.41 Prozent auf 55.92 EUR) und HOCHTIEF (-1.28 Prozent auf 402.20 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5’233’914 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 212.280 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch