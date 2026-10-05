DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades GEA-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen GEA-Anteile an diesem Tag bei 34.22 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.922 GEA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 66.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 194.18 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 94.18 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte GEA einen Börsenwert von 10.82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch