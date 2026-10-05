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XETRA-Handel im Blick 05.10.2026 17:58:12

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich

LUS-DAX-Kurs zum Handelsende.

HOCHTIEF
373.10 CHF -1.68%
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Schlussendlich ging der LUS-DAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 25’261.00 Punkten aus dem Montagshandel.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’143.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’344.00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26’052.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25’820.00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’379.00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2.83 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2.43 Prozent auf 980.20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.77 Prozent auf 40.25 EUR), GEA (+ 1.58 Prozent auf 67.50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.57 Prozent auf 68.54 EUR) und Continental (+ 1.32 Prozent auf 69.00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Bayer (-2.18 Prozent auf 43.96 EUR), Heidelberg Materials (-1.82 Prozent auf 145.70 EUR), Infineon (-1.81 Prozent auf 63.47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.41 Prozent auf 55.92 EUR) und HOCHTIEF (-1.28 Prozent auf 402.20 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’233’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212.280 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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