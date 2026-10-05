Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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05.10.2026 17:58:12
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich
LUS-DAX-Kurs zum Handelsende.
Schlussendlich ging der LUS-DAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 25’261.00 Punkten aus dem Montagshandel.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’143.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’344.00 Zählern.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26’052.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25’820.00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’379.00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2.83 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2.43 Prozent auf 980.20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.77 Prozent auf 40.25 EUR), GEA (+ 1.58 Prozent auf 67.50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.57 Prozent auf 68.54 EUR) und Continental (+ 1.32 Prozent auf 69.00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Bayer (-2.18 Prozent auf 43.96 EUR), Heidelberg Materials (-1.82 Prozent auf 145.70 EUR), Infineon (-1.81 Prozent auf 63.47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.41 Prozent auf 55.92 EUR) und HOCHTIEF (-1.28 Prozent auf 402.20 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’233’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212.280 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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