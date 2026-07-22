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FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11

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22.07.2026 10:11:48

FRIEDRICH VORWERK Hold

FRIEDRICH VORWERK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Spezialist für Energieinfrastruktur habe stark abgeschnitten, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings habe sich das Wachstum der Aufträge im ersten Halbjahr merklich verlangsamt./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Hold
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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