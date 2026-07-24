FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
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24.07.2026 12:19:56
FRIEDRICH VORWERK Buy
FRIEDRICH VORWERK
65.77 CHF -0.09%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Energie-Anlagenbauer habe starke vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht, schrieb Lasse Stueben am Freitag und hob seine Schätzungen an. Trotz des Kuranstiegs sei die Aktie noch nicht teuer./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.25 €
|
Abst. Kursziel*:
54.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.15%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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