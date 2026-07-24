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FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11

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13:44:52
BRXC
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24.07.2026 12:19:56

FRIEDRICH VORWERK Buy

FRIEDRICH VORWERK
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Energie-Anlagenbauer habe starke vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht, schrieb Lasse Stueben am Freitag und hob seine Schätzungen an. Trotz des Kuranstiegs sei die Aktie noch nicht teuer./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.25 € 		Abst. Kursziel*:
54.39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55.15%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
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