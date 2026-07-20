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FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11

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10:26:27
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20.07.2026 08:49:08

FRIEDRICH VORWERK Buy

FRIEDRICH VORWERK
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Lasse Stueben ist der Ansicht, dass der Markt die Auswirkungen der geplanten Änderung des Erdkabelgesetzes auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Herstellers von unterirdischen Hochspannungskabeln überschätzt. Das Unternehmen sei gut positioniert, um vom Wachstum bei der Einführung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes und der laufenden Modernisierung des Erdgasnetzes zu profitieren, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61.40 € 		Abst. Kursziel*:
79.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.56%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
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08:49 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
13.05.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
08.04.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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