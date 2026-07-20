FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
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FRIEDRICH VORWERK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Lasse Stueben ist der Ansicht, dass der Markt die Auswirkungen der geplanten Änderung des Erdkabelgesetzes auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Herstellers von unterirdischen Hochspannungskabeln überschätzt. Das Unternehmen sei gut positioniert, um vom Wachstum bei der Einführung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes und der laufenden Modernisierung des Erdgasnetzes zu profitieren, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61.40 €
|
Abst. Kursziel*:
79.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.56%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
|
16.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.ch)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|FRIEDRICH VORWERK
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