Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach vorläufigen Eckzahlen zum vierten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe das Rekordjahr 2025 stark abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marge habe deutlich über dem Unternehmensziel gelegen, hob der Analyst hervor./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



