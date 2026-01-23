FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
85.92CHF
4.09CHF
5.00 %
11:07:29
BRXC
26.01.2026 09:55:44
FRIEDRICH VORWERK Underperform
FRIEDRICH VORWERK
85.98 CHF 5.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach vorläufigen Eckzahlen zum vierten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe das Rekordjahr 2025 stark abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marge habe deutlich über dem Unternehmensziel gelegen, hob der Analyst hervor./ck/rob/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
93.50 €
Abst. Kursziel*:
-27.27%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
93.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-27.51%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
07:23
|EQS-Adhoc: FRIEDRICH VORWERK übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit 704 Mio. € Umsatz und einer EBITDA-Marge von 23,2% deutlich (EQS Group)
07:23
|EQS-Adhoc: FRIEDRICH VORWERK generates revenues of €704 million in the 2025 fiscal year with an EBITDA margin of 23.2%, thus significantly exceeding the forecast (EQS Group)
23.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX mittags in Rot (finanzen.ch)
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
21.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
21.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX stärker (finanzen.ch)
21.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
|20.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.24
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|FRIEDRICH VORWERK
|85.44
|4.41%
