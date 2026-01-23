Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11

85.92
CHF
4.09
CHF
5.00 %
11:07:29
BRXC
26.01.2026 09:55:44

FRIEDRICH VORWERK Underperform

FRIEDRICH VORWERK
85.98 CHF 5.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach vorläufigen Eckzahlen zum vierten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe das Rekordjahr 2025 stark abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marge habe deutlich über dem Unternehmensziel gelegen, hob der Analyst hervor./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
93.50 € 		Abst. Kursziel*:
-27.27%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
93.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-27.51%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

20.01.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
04.11.25 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
