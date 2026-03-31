Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’790 1.0%  SPI 17’827 0.9%  Dow 45’216 0.1%  DAX 22’680 0.5%  Euro 0.9173 0.1%  EStoxx50 5’562 0.4%  Gold 4’568 1.3%  Bitcoin 53’358 0.0%  Dollar 0.8001 0.1%  Öl 112.6 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie zieht an und zieht HENSOLDT, RENK und TKMS mit: Selenskyj kontert Chef des Rüstungsriesen nach 'Hausfrauen'-Zitat
Heidelberg Materials-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy
Schweizer Börse SIX engagiert Ex-UBS-Manager Markus Habbel als CFO
Swiss Prime Site-Aktie kaum bewegt: Martina Moosmann zur Finanzchefin ernannt
UBS-Aktie höher: UBS-Kapitaldebatte signalisieren Parlamentarier offenbar Kompromiss
Suche...
eToro entdecken

FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11

63.93
CHF
0.05
CHF
0.07 %
11:15:10
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.03.2026 10:21:11

FRIEDRICH VORWERK Underperform

FRIEDRICH VORWERK
63.93 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach finalen Zahlen für 2025 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Mittelwert des Zielkorridors für das Wachstum des operativen Ergebnisses in diesem Jahr decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Schlussquartal 2025 des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen sei außerordentlich stark gewesen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Underperform
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
72.50 € 		Abst. Kursziel*:
-6.21%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
70.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.68%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:21 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
20.01.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen