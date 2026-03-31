FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
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FRIEDRICH VORWERK Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach finalen Zahlen für 2025 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Mittelwert des Zielkorridors für das Wachstum des operativen Ergebnisses in diesem Jahr decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Schlussquartal 2025 des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen sei außerordentlich stark gewesen./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Underperform
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
72.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.21%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
70.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.68%
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Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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