NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 64 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Management des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoff habe sich zuversichtlich gezeigt sowie einen starken Jahresabschluss in Aussicht gestellt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gestützt werde dies durch eine robuste Umsetzung der Unternehmensstrategie und eine gesunde Projektpipeline./la/he;