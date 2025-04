NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dem Pipeline- und Anlagenbauer sei ein guter Jahresauftakt gelungen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Günstige Wetterbedingungen und eine hohe Auslastung der Kapazitäten hätten sich positiv ausgewirkt./bek/gl;